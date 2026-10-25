Daniil ribalta Basilashvili, prenota le ATP Finals e si sente in grado di vincere contro chiunque. L'ex capitano azzurro celebra il carrarino sui social.

Un titolo è sempre un titolo e va celebrato a dovere. Anche se forse Daniil Medvedev ha esagerato nei festeggiamenti e s’è lasciato un po’ prendere la mano. Il secondo trionfo consecutivo ad Almaty, torneo ATP 250 che si gioca nel lontano Kazakistan, ha messo le ali allo Zar, che ora si sente nuovamente pronto per lottare per ogni tipo di traguardo. Più sobrie le esultanze di Lorenzo Musetti per il successo a Lione e di Tallon Griekspoor che invece ha vinto il torneo di Bruxelles. E che forse ha esagerato in senso opposto: “Non so neanche io come ho fatto a vincere questa partita” (la finale contro Jan-Lennard Struff).

Almaty, la vittoria di Medvedev su Basilashvili

Quella tra Medvedev e il georgiano Basilashvili è stata una finale combattuta, forse anche più di quanto fosse lecito attendersi. Il primo set si è risolto al tie-break e l’ha spuntata proprio Basilashvili sul punteggio di 8-6. Poi, però, il russo ha cambiato marcia. E la partita, di fatto, s’è trasformata in un monologo. Medvedev ha vinto il secondo set con un netto 6-1, poi ha completato la rimonta facendo suo il terzo parziale sul 6-3. Confermato il titolo del 2025 e prenotate le ATP Finals: nella Race Daniil ha superato Flavio Cobolli in quinta posizione (la quarta virtuale, visto il forfait annunciato di Jannik Sinner) per appena 20 punti. Il margine su Alex de Minaur, al momento il primo degli esclusi, è di 780 punti.

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La sparata del russo: “Se gioco così batto tutti”

Dopo il successo il moscovita, il cui carattere ultimamente appare più fumantino del solito, l’ha sparata grossa: “Se continuo a giocare al livello attuale, avrò la possibilità di battere praticamente qualsiasi avversario“, dunque anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “Questo mi dà la possibilità di vincere tornei”, ha aggiunto. “Può sempre capitare di incontrare qualcuno che gioca bene, ad esempio contro di me Jodar ha giocato un’ottima partita a Shanghai. Anche Nikoloz ha giocato un primo set fantastico, ma sono riuscito a recuperare. Questo titolo è speciale perché non mi era mai successo prima. Non è un record che durerà per sempre, ma è una prima volta per me, e questo è sempre speciale”.

Lione, Bertolucci esalta Musetti: “Fritz impotente”

Se Medvedev s’è esaltato per il secondo successo consecutivo ad Almaty, Paolo Bertolucci è andato in estasi per la naturalezza con cui Lorenzo Musetti ha piegato Taylor Fritz nella finale del torneo di Lione, rompendo un digiuno che durava da quattro anni. Anzi, da quattro anni e due giorni visto che l’ultimo titolo vinto, quello di Napoli, era datato 23 ottobre 2022. “Un Lorenzo Musetti spettacolare torna a sciorinare il suo miglior tennis e domina un Fritz totalmente impotente“, lo stringato ma esauriente commento dell’ex capitano azzurro di Davis su X. Una vittoria, quella di Musetti, che ha avuto il sapore della liberazione. Non solo per lui.