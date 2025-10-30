Melandri attacca Rossi e grida al complotto: “Valentino doveva uscirne pulito, ma colpì Marquez di proposito”

A 10 anni dal controverso GP della Malesia 2015, Marco Melandri torna sull’incidente tra Rossi e Marquez, accusando senza mezze misure il “Dottore”

Sono passati dieci anni, ma il duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez nel Motomondiale 2015 continua a far discutere. A riaccendere i riflettori su quella stagione è Marco Melandri, che non ha risparmiato critiche contro il “Dottore” e il Circus per quanto accaduto durante il Gp di Sepang.

L’accusa di “Macio” a Valentino

Intervistato dall’emittente svizzera RSI, “Macio” ha spiegato come nel 2015 fu Rossi a colpire volutamente Marquez in Malesia e, senza mezzi termini, ha rivelato: “Valentino è sempre stato un pilota capace di incutere timore, ma in quel caso fu Marquez a metterlo sotto pressione. Quando si è accorto di non poterlo controllare, Rossi ha perso la ragione e ha reagito in modo sbagliato” (e, infatti, poi a Valencia venne penalizzato, ndr).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“In Malesia non contava più il risultato, ma chi dei due avrebbe mostrato maggiormente i muscoli”, ha proseguito Melandri, che sull’episodio che ha portato all’incidente del 7° giro che mise fuori gioco Marc, ha aggiunto: “È stato intenzionale al 100%. Basta rivedere le immagini: un attimo prima di dare il calcio a Marquez, la forcella si è raddrizzata perché Valentino ha tolto il freno e ha aperto il gas proprio per essere sicuro di portarlo fuori traiettoria e colpirlo”.

Non un episodio isolato

Per Melandri, inoltre, il duello di Sepang “non fu un episodio isolato, ma l’apice di una tensione esplosa mesi prima. Già in Argentina si erano intravisti i primi segnali di rivalità aspra e poco sportiva. Rossi aveva già mostrato di voler mettere Marquez in difficoltà, modificando la traiettoria in modo aggressivo. Il loro rapporto era incrinato da tempo”. Rossi, infatti, aveva accusato Marquez di favorire il connazionale Jorge Lorenzo nella corsa al titolo.

Verità ribaltata

Melandri ha poi accusato il mondo della MotoGP di aver manipolato la narrazione dell’episodio: “Nel documentario su Sepang 2015 – ha detto Macio – Valentino è stato dipinto come una vittima, ma per me la realtà è l’opposta. Lui è il colpevole e Marquez quello danneggiato”.

L’ex centauro ritiene che gli organizzatori abbiano sempre protetto Rossi per ragioni mediatiche e commerciali, rendendo il fresco campione del mondo, ai box per infortunio, “davvero antipatico. Ed era realmente così 10 anni fa. Oggi, invece, cercano di riabilitarlo, ma credo che non sia semplice perché chi tifa Rossi continuerà a difenderlo, chi sostiene Marc farà l’opposto. Detto questo, ancora oggi, sembra che nessuno voglia mostrare la realtà nella sua completezza”.