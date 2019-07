Melandri lascia e si commuove

Marco Melandri ha annunciato il ritiro nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Milano.

"Volevo togliermi questo peso che mi stava logorando. Non riuscivo più neanche a salire sulla moto tranquillo perché non trovavo giusto che la squadra non sapesse e che quindi non potesse cominciare a muoversi per il futuro. Chiuderò comunque la stagione dando il massimo e sono convinto che potrò fare bene ora che sono libero mentalmente" ha detto il pilota romagnolo, che è impegnato nel Mondiale Superbike e che compità 37 anni ad agosto

SPORTAL.IT | 09-07-2019 19:01