Melandri: "Morbidelli ultima ruota del carro"

L’ex pilota Marco Melandri si esprime senza giri di parole sulla situazione attuale di Franco Morbidelli in Yamaha: “Sarà una stagione molto dura per lui, è successo anche a me: fai secondo in campionato, sei il migliore delle Yamaha, ti aspetti un trattamento da migliore della Yamaha. Invece a essere considerato l’ultima ruota del carro con una moto vecchia di due anni ti scende la catena, è normale. Soprattutto se la moto 2021 va forte”.

“L’anno scorso era il più veloce delle Yamaha, di colpo gli altri vanno meglio, sa che la moto nuova va meglio. Però non ce l’ha, e così entri in un vortice da cui è difficile uscire”, sono le parole ai microfoni del magazine Man on Wheels.

OMNISPORT | 09-04-2021 21:29