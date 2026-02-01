Melesi, prima la beffa e poi la frecciata: è colpa di Brignone? La telecronaca Rai fa discutere e Crans Montana sfotte la Juve

La sciatrice italiana non manda giù la mancata convocazione a Milano-Cortina e lancia l’ennesima frecciata dopo il podio sfiorato a Crans Montana

Il miglior piazzamento della carriera arriva qualche giorno prima delle Olimpiadi, una doppia beffa quella di Roberta Melesi che sarà costretta a guardare Milano-Cortina da casa. L’azzurra ieri ha sfiorato il primo podio in Coppa del Mondo pochi giorni dopo aver saputo che non sarà della squadra olimpica. Una mezza polemica scoppiata intorno alla squadra italiana femminile che per il momento la FISI è riuscita a contenere ma molto dipenderà anche da cosa succederà in termini di risultati alle Olimpiadi invernali.

Melesi: la frecciata sui social

Dopo il superG di Crans Montana che l’ha vista arrivare al quarto posto, le dichiarazioni di Crans Montana sono all’insegna della cautela. Roberta Melesi non ha voluto riaccendere la polemica dopo la mancata convocazione a Milano-Cortina. L’azzurra non sarà tra le 4 che prenderanno parte al SuperG, una beffa doppia arrivata dopo il quarto posto in Svizzera. Ma sui social il discorso è diverso, la 29enne di Lecco sulla sua pagina Instagram ha infatti ripostato il messaggio di un tifoso: “La più in forma della squadra, quarta e grande esclusa alle Olimpiadi. C’è qualcosa che non quadra”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutta colpa di Brignone?

Il piazzamento di Crans Montana arriva però fuori tempo massimo per l’azzurra con i giochi già fatti. La scelta dell’Italia è stata quella di premiare i migliori risultati e alla vigilia della gara in Svizzera la scelta per il superG era tra Irene Curtoni e Roberta Melesi con la prima che però ha collezionato risultati migliori nel corso della stagione. Ma va segnalato che uno dei posti della spedizione azzurra è stato “conservato” per Federica Brignone. L’Italia ha aspettato la sua Tigre che in Svizzera ha dimostrato di essere lontanissima dalle migliori in velocità, forse anche per un po’ di timore dopo l’infortunio della scorsa primavera. Ma per la portabandiera azzurra si è fatta un’eccezione più che volentieri.

La gaffe svizzera: lo sfottò alla Juventus

Cosa c’entrano i Ricchi e Poveri con Crans Montana e la Juventus? Beh, danni dell’era digitale. Da anni infatti circola una versione della famosa “Sarà perché ti amo” che però è un coro contro la Juventus. La versione dance del quartetto italiano contiene il coro “e chi non è salta è un gobbo juventino”. All’estero nessuno sembra prendersi la briga di controllare quale versione del brano si va a scegliere e come accaduto anche in altre circostanze, anche a Crans Montana nel tentativo di omaggiare l’Italia è partita la versione antijuventina del brano.

Le critiche a Nadia Franchini

Le Olimpiadi sono ormai a un passo e tra i tanti argomenti di discussione c’è anche il racconto televisivo che verrà fatto delle gare di Milano-Cortina. La Rai in questa stagione ha deciso di affidarsi alla voce di Nadia Franchini come commentatrice tecnica insieme a Cattaneo. L’ex sciatrice vive con grande trasporto le gare, forse anche troppo. Nel corso del superG di Crans Montana non contiene la sua emotività nel commentare la gara sfortunata di Pirovano che con un errore banale nel finale ha gettato al vento la possibilità di una vittoria. E in tanti non hanno apprezzato le sue urla in sede di commento.