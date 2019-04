Melissa Satta, dopo questo strappo con Boateng è davvero finita

Aveva detto, nel rispetto del legame sancito dal matrimonio e dall’arrivo di un figlio, che si sarebbe sentita sposata fin quando avrebbe indossato la fede. Ma di quella, nelle foto postate su Instagram non vi è più traccia, e anche il cognome di suo marito è da qualche ora scomparso dalle note biografiche. Per Melissa Satta, il lungo addio a Kevin Prince Boateng passa anche da questo ritorno all’uso del suo cognome sui social, che cura e segue con estrema attenzione.

Nonostante l’esigenza di riprendere le fila della propria esistenza in autonomia, indipendentemente dalle scelte di KPB (passato nel corso della sessione di gennaio dal Sassuolo al Barcellona) fosse ormai evidente da tempo, Melissa non aveva mai toccato la sua nota bio sul social, né ritoccato quella del suo sito ufficiale che, in effetti, sembra ancora ferma al pre.

Eppure la frattura tra i due sembra consolidata, anche se entrambi si sono riservati di non ufficializzare nulla in merito alla loro crisi e a quanto ne verrà. Una scelta dettata dalle esigenze di Maddox, il loro bambino, e da quelle del cuore oltre che su consiglio – pare – di consulenti in materia.

Quel che pare ovvio è che per la Satta, dopo l’ingresso nella squadra di Quelli del Calcio (vanta anche un passato da calciatrice), abbia deciso di concentrarsi sul proprio percorso professionale dedicandosi a nuove esperienze. Anche distanti dagli interessi di Boa.

VIRGILIO SPORT | 03-04-2019 12:58