Melissa Satta dura: "Obbligata a usare vita privata per lavorare"

Non accetta il clamore e l’attenzione sulla sua vita privata così insistente e motivata – in parte – dalla difficoltà di decifrare che cosa sta accadendo tra lei e Kevin Prince Boateng. Melissa Satta ha scelto, di nuovo, ancora una volta, di esternare le proprie insofferenti e ostinate motivazioni, a tutela della sua privacy e di suo figlio Maddox via Instagram.

Una scelta che aveva già suscitato perplessità, approvazione e una certa critica quando poche settimane or sono, l’ex velina e modella aveva palesato il desiderio di mantenere maggiore riservatezza sul proprio vissuto nonostante riconoscesse in quanto personaggio pubblico l’inevitabile gioco delle parti. Stavolta Melissa afferma: “Domani avevo un volo alle 7 del mattino per fare uno shooting (servizio fotografico) per una nota rivista italiana… da tempo era già stato tutto deciso e concordato, dal mood al fotografo, stylist, truccatore, parrucchiere, voli aerei, trasferimenti… peccato che avevano tralasciato di concordare una cosa l’intervista… doveva essere un servizio moda, dato anche dal tipo di giornale non di certo di gossip. Invece stamattina ci è arrivata la richiesta di affiancare queste foto con delle dichiarazioni sulla mia vita privata”.

Questi i fatti, secondo la Satta, che ha specificato: “In questi mesi ho cercato di tutelare e proteggere la mia famiglia: ho un bimbo piccolo che va a scuola e la mia priorità è che esca il meno possibile in modo tale da proteggere anche lui da domande e curiosità della gente. Sono un personaggio pubblico e lo accetto, ma prima di tutto sono una donna e mamma che cerca di tutelare ciò che c’è di più importante, la famiglia e i figli”.

La conseguenza è stata di rivedere i termini dell’accordo e dunque il servizio: “Risultato? La nota rivista ha cancellato il servizio, senza calcolare la mia professionalità, decidendo quindi di tutelare esclusivamente l’interesse della testata. Io penso che nessuno debba sentirsi così… Io lavoro in tv, faccio la modella… ho sempre cercato di fare al meglio ciò che amo indipendentemente dal gossip…. oggi però mi chiedo in che mondo viviamo… perché una ragazza si debba sentire obbligata ad usare la propria vita privata per lavorare?! Per fortuna ho le spalle larghe… ma spero che questo non capiti ad altre ragazze, donne, mamme che vogliono solo proteggere ciò che hanno di più caro.

P.S. Vergogna”.

Dalla separazione a oggi, le cose sono cambiate: Boateng posta spesso le immagini che lo ritraggono con Maddox e Melissa, anche in atteggiamenti e situazioni molto familiari. Foto che suscitano domande sullo stato sentimentale ed emotivo di entrambi.

