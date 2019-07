Melissa Satta e Boateng sono tornati insieme per amore

Poche foto e la sensazione che qualcosa sia riaffiorato emerge prepotentemente, in un “c’eravamo tanto amati” che si fa strada nonostante le allusioni e il desiderio di non rispondere sulla conclusione di un matrimonio e di un amore all’apparenza, davvero, perfetto. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng (reduce da un prestito al Barcellona meno entusiasmante del previsto) sono stati fotografati tra le Baleari e la Sardegna in vacanza con il loro bambino, Maddox.

Visi distesi, giochi e sorrisi lasciano sperare che quello strappo si sia ricucito senza troppi perché ed incomprensioni. D’altronde anche la loro presenza al matrimonio di Gloria Patrizi (ex di Massimiliano Allegri) aveva suggerito un riavvicinamento dopo il sofferto addio, ufficializzato da pochissimo.

Nelle foto pubblicate da Chi e Diva e Donna, non c’è traccia di risentimento e astio tra i due ex che tanto ex non sembrano. Eppure Melissa è stata accostata anche al calciatore Alessio Romagnoli. “Non è la prima volta che Alessio e Melissa vengono sorpresi insieme. Era successo anche a Milano. Segno che tra i due c’è un legame, un’amicizia o forse, anche altro. Già, ma lo stesso Romagnoli risulterebbe fidanzatissimo con una giovane modella. “Chi” nel momento in cui riporta la notizia dei molteplici avvistamenti tra la Satta e il capitano del Milan, lo fa dopo aver verificato le fonti, appurando la veridicità dei fatti ed essersi assicurato che, dinanzi a quella notizia, non ci saranno nuove arrabbiature di Melissa“.

Tornando alla Satta e Boateng, i due scherzano, giocano con il figlio, fanno il bagno e poi si stendono vicini al sole. Il ritratto, insomma, di una famiglia serena e allegra in procinto di godersi le meritate vacanze. Chissà che Melissa abbia voglia di chiarire, durante il Taormina Film Festival, dove è attesa e che già la vede protagonista?

VIRGILIO SPORT | 03-07-2019 11:40