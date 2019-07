Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: dopo questo è ufficiale

Il loro ritrovarsi, in fondo, era scritto. Nulla di imprevedibile, se non la difficoltà di superare quelle incomprensioni e il non detto (nelle interviste), relativo alle ragioni che avevano dettato la necessità di un allontanamento a cui forse non credeva né Melissa né chi aveva imparato a conoscere il sentimento che li aveva uniti e tenuti insieme per anni, portandoli alla decisione di avere un figlio (Maddox) e di sposarsi.

Kevin Prince Boateng è rientrato a Sassuolo, dopo sei mesi alquanto appannati al Barcellona dove si era trasferito in prestito, e ha palesato in tutti i modi e in tutti i luoghi il suo desiderio di ricostituire quella famiglia che aveva voluto con la Satta.

Gli scatti in barca, gli allenamenti e qualche foto condivisa avevano invece testimoniato un riavvicinamento sebbene l’ex milanista non abbia rinunciato del tutto a una certa leggerezza e vi fosse stato un presunto interessamento, da parte della showgirl, a Alessio Romagnoli da lei stessa smentito in modo inequivocabile sui social con un post fortemente critico nei confronti dei media che avevano anticipato la notizia.

Quindi Instagram crea e Instagram distrugge, in questa storia di un amore ritrovato a seguito di una crisi comunque innegabile e mai smentita. La conferma, dopo tante indiscrezioni, è arrivata sempre via social: un tripudio di rose rosse dal significato inequivocabile e un cuore su cui poco c’è da opinare.

VIRGILIO SPORT | 17-07-2019 13:02