Melissa Satta: la festa per i 5 anni di Maddox (senza Boateng)

Qualcosa si è irrimediabilmente rotto tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Ma tutto il bene e l’amore nei confronti di quanto è stato e, soprattutto, per il loro bambino Maddox rimane. E anche un post su Instagrame gli scatti da una festa di compleanno dai toni familiari e accoglienti manifesta l’intento di preservare la serenità del bimbo. Il 15 aprile scorso Maddox ha compiuto 5 anni e mamma Melissaha voluto dedicare un post particolare a sancire l’importanza di questa data, così rilevante alla luce della separazione dal padre.

“15 aprile 2014….il giorno in cui sei arrivato tu. Tu che hai stravolto la mia vita,hai portato una ventata di gioia amore e felicità. Sei un bambino bello felice e pieno di voglia di vivere…affronti la vita ogni giorno con grinta nonostante ogni tanto ci mette davanti a qualche difficoltà… Per me non era mai il momento giusto…ma ringrazio che questo momento sia arrivato! Buon compleanno Maddox❤️ #maddox5 🎂 #mylove #mylife #myeverything Mamma e papà ti ameranno sempre ❤️”, si legge su Instagram.

Melissa ha organizzato per Maddox e i suoi amici una festa a tema (Avengers, per la precisione), assecondando i desideri del suo bimbo che come pubblicato su Instagram aveva già spento le candeline nella cucina casalinga in compagnia della nonna, figura centrale nella vita della Satta e che oggi più che mai affianca Melissa nel suo nuovo percorso.

Il suo matrimonio con Boateng si è interrotto dopo una lunga relazione, iniziata circa sette anni fa e che ha comportato da entrambe le parti degli sforzi che non hanno ricucito un rapporto forse ormai scucito. Con il trasferimento al Barcellona da Sassuolo del calciatore, le visite al piccolo Maddox non sono più quotidiane e anche alla festa con i suoi piccoli amici era evidente la sua assenza ma KPB appena può rientra a Milano, la base della loro famiglia.

VIRGILIO SPORT | 17-04-2019 11:02