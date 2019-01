Melissa Satta, la vita continua anche dopo la fine con Boateng

La fine del suo matrimonio ha posto in cima alla lista delle priorità la serenità di Maddox, il bambino di 4 anni e mezzo che Melissa Satta ha avuto da Kevin Prince Boateng. Per l’ex velina, oggi modella e conduttrice, il futuro è adesso.

Il futuro è nel lavoro, che la vede impegnata come testimonial di intimo e non solo (il suo post su Instagram in biancheria intima ha incassato una quantità di like che avrebbe messo in difficoltà anche un generatore automatico). Il futuro è nell’insieme degli impegni quotidiani che, da mamma, la occupano e a cui conferisce poca pubblicità.

Per Boa, il trasferimento a Barcellona dopo una iperbole calcistica in cui pochi riponevano scarsa fiducia considerate le stagioni post Milan poco esaltanti coincide con una opportunità di riscatto. E con la conclusione di un amore che lo ha visto legarsi a Melissa in una fase delicata anche della sua carriera.

L’esperienza di Striscia la Notizia ha conferito a Melissa quella popolarità prepotente che solo la televisione conosce e dona, in prestito e diritto di riscatto che impone scelte non semplici.

La Satta, però, ha saputo calibrare e misurare i propri impegni professionali tentando di conciliare carriera e famiglia che, per quanto girovaga, non ha mai mancato di avvolgere e proteggere Maddox.

Quella dedica su Instagramsuggella il progetto di vita di entrambi, sul versante pubblico e privato, e l’impegno a mantenere quei toni di civiltà e rispetto finora tenuti. Anche per il loro bene.

VIRGILIO SPORT | 30-01-2019 10:14