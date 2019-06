Meneghin: "Non vedo colpe di Pianigiani"

L'ex cestista dell'Olimpia Dino Meneghin all'Ansa ha difeso il coach di Milano Simone Pianigiani dopo il flop ai playoff di serie A del club meneghino.

"Il flop è inaspettato, ma non vedo particolari colpe di Pianigiani, Sassari aveva ferocia, Milano invece era spenta, in difesa non ha mai tenuto e gli avversari avevano più fame e voglia di fare. Se si sente motivato, se ha il fuoco dentro deve continuare a Milano. Se invece deve vivere con l’angoscia gli consiglio di andarsene e trovare un’altra soluzione", sono le parole riportate da basketissimo.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 18:41