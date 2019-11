Menetti a Trieste con molti dubbi

Il coach della De'Longhi Treviso, Max Menetti, ha più di un dubbio in vista della trasferta di Trieste dove i suoi se la vedranno con una squadra rinvigorita dall'arrivo dello sponsor Allianz.

"Potrebbero mancarci tre guardie su cinque – ha detto -. Però gli altri si sono allenati davvero bene. Preferirei non dover metter dentro gente acciaccata perché è un modo sicuro per perdere le partite. Imbrò ha avuto un problema al piede e domenica non ci sarà. Tessitori si è allenato a parte per tutta la settimana e mi auguro averlo al meglio per domenica. Cooke dopo i problemi avuti la settimana scorsa è tornato ad allenarsi da poco: valuteremo un possibile impiego contro gli uomini di Dalmasson. Logan, infine, ha problemi a una caviglia dopo uno scontro con Jefferson: anche lui è in dubbio per la partita contro i biancorossi".

