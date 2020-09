Menetti avvisa: "Le sorprese potrebbero essere tante"

Il coach di Treviso Max Menetti in un’intervista alla Tribuna di Treviso si è così espresso sul campionato di basket che sta per cominciare: “Le sorprese potrebbero essere tante, nel bene e nel male, anche più del passato. Squadre materasso non ne vedo”.

Il bilancio della Supercoppa: “E’ stata una manifestazione importante, che ha accelerato il processo di assemblaggio della squadra, fortunatamente non abbiamo avuto grossi problemi fisici, quindi tutto è stato in linea con ciò che avremmo potuto auspicarci”.

OMNISPORT | 21-09-2020 10:44