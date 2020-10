Menetti: "Ci siamo sciolti completamente"

Il coach di Treviso Menetti ha analizzato la sconfitta subita a Brindisi: “Peccato perchè avevamo fatto 20 minuti ottimi su entrambi i lati del campo. Ci aspettavamo il ritorno di Brindisi, ma siamo rimasti impreparati, sciogliendoci completamente, e questa è la cosa più negativa”.

“Abbiamo completamente perso il focus difensivo, che ci aveva permesso di andare avanti nei primi due quarti. A quel punto Brindisi ha preso ritmo anche con un divario troppo largo per noi per quello che si è visto in campo. Non va bene aver mollato la presa nel momento in cui le cose non andavano bene, quindi torniamo a casa con voglia di lavorare ed esser pronti per la prossima partita”.

OMNISPORT | 18-10-2020 21:58