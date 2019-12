Menetti manda un messaggio a Reggio Emilia

Max Menetti non rappresenta certo un nome di poco conto per la storia, recente e non solo, di Reggio Emilia. Nel frattempo però è divenuto allenatore di Treviso e nel corso della giornata domenicale della serie A se la vedrà per la prima volta contro la sua ex squadra. E nelle ore precedenti alla sfida del PalaVerde (non di poco conto anche nella corsa alle Final Eight di Coppa Italia) ha deciso di mandare un messaggio a Reggio.

"Per me non è una sfida come tutte le altre, perché conservo bellissimi ricordi di Reggio Emilia e se possibile i miei rapporti oggi sono ancora più forti con tutti – ha sottolineato -. Quando però penso che vogliamo vincere a ogni costo, allora anche questa partita torna ad essere normale. Vogliamo scendere in campo con la stessa mentalità delle ultime due uscite, e lo stesso senso di urgenza. E dal punto di vista dell'impegno non ho mai allenato un gruppo migliore rispetto a questo di Treviso".

