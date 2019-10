Menetti non nasconde il grande rammarico

"C’è molto rammarico, non per quello che è successo nell’ultimo quarto ma perché nei primi due quarti siamo stati veramente molli". Max Menetti trova la chiave della sconfitta di Trento.

"Sapevamo che avremmo dovuto cominicare la partita in altra maniera e invece non ne siamo stati capaci. E' un aspetto sul quale dobbiamo riflettere in proiezione futura. Per il resto benissimo, anche negli ultimi quattro-cinque minuti abbiamo avuto la capacità di costruire buone azioni senza però capitalizzare" aggiunge il coach della De' Longhi Treviso.

SPORTAL.IT | 26-10-2019 23:10