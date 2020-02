Menetti non vuole cali di tensione

Max Menetti, il coach della De’ Longhi, ha presentato il derby che domenica Treviso giocherà con la Reyer in un Taliercio esaurito in ogni ordine di posti.

“E’ molto difficile gestire due competizioni, per questo Venezia ha avuto qualche difficoltà in più in campionato, ma giochiamo contro una squadra organizzata, profonda e vincente – ha detto -. Le nostre ultime vittorie con Pistoia e

Fortitudo ci consentono di giocare con i nervi un po’ più distesi, ma dobbiamo lasciarcele dietro le spalle. Cercheremo di prenderci due punti fondamentali nella corsa verso la salvezza”.

