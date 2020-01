Menetti si tiene stretta una mezz'ora

Treviso cede di schianto con Milano, che vince 91-67 il match di mezzogiorno del Palalido.

"Ci sono stati trenta minuti belli e gagliardi da parte nostra – dice il coach dei veneti Max Menetti -. Alla fine abbiamo perso qualche pallone, mollato in difesa e nell’ultimo quarto concesso troppo: lo scarto finale non rispecchia però l’intera gara e questo mi infastidisce un po’. Non ci possiamo certo ai tanti tiri liberi per Milano, a cui vanno i complimenti per la meritata vittoria".

SPORTAL.IT | 12-01-2020 14:42