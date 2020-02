"Meno social, ecco perché": Alessandro Gentile chiarisce

Alessandro Gentile, ospite de ‘Il Trentino’, ha parlato anche della sua svolta social. "Cerco di tenermi più lontano possibile. Siamo in un’epoca particolare, in passato ho avuto diversi problemi, ti portano via tempo, concentrazione. So che con il mio ruolo ci sta, ma sono anche un essere umano, leggere certe cose non fa piacere" ha raccontato.

"E’ un progetto ambizioso quello di Trento, con un allenatore e tanti giocatori giovani, credo che sia un po’riduttivo dire che sono venuto qui per riprendermi un ruolo. Sono venuto qui per far sì che la società possa raggiungere i propri obiettivi. Qui negli ultimi anni si sono distinti per risultati ma anche per serietà e per etica" ha aggiunto l’ala dell’Aquila Basket.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 11:00