Il Mantova è primissima protagonista del calciomercato estivo, con la dirigenza virgiliana concentrata sulle operazioni utili a rinforzare la rosa. E’ notizia di questi giorni, infatti, l’ufficialità di Ettore Gliozzi, che ha firmato con i lombardi un contratto a lungo termine con scadenza fissata a giugno 2029. Un innesto di grande rilevanza per la squadra, che si è così assicurata un calciatore d’esperienza che nel proprio bagaglio ha reti pesanti, continuità di rendimento e grande spirito di sacrificio. Sul fronte delle partenze, invece, è Davis Mensah il nome caldo che potrebbe presto lasciare Mantova, e che ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club professionistici. La presenza ingombrante di Gliozzi, unita a quella di Leonardo Mancuso, potrebbe infatti rappresentare un problema per il centravanti italiano di origine ghanese. Ma quale potrebbe essere la sua futura destinazione?

I numeri di questo campionato

Punta centrale, classe 1991, nato a Bussolengo da genitori ghanesi. Cresciuto calcisticamente nel Triveneto, il calciatore ha militato alla Virtus Verona, alla Triestina e al Pordenone prima di approdare al Mantova nell’agosto del 2022 e diventarne oggi capitano. Destro naturale, all’occorrenza può essere impiegato come ala sulle fasce o come seconda punta in un attacco a due, grazie a una notevole accelerazione palla al piede.

Con i suoi 4 gol e un assist nelle 30 partite disputate quest’anno in regular season, Mensah ha dato il proprio