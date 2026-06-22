Il Mantova è primissima protagonista del calciomercato estivo, con la dirigenza virgiliana concentrata sulle operazioni utili a rinforzare la rosa. E’ notizia di questi giorni, infatti, l’ufficialità di Ettore Gliozzi, che ha firmato con i lombardi un contratto a lungo termine con scadenza fissata a giugno 2029. Un innesto di grande rilevanza per la squadra, che si è così assicurata un calciatore d’esperienza che nel proprio bagaglio ha reti pesanti, continuità di rendimento e grande spirito di sacrificio. Sul fronte delle partenze, invece, è Davis Mensah il nome caldo che potrebbe presto lasciare Mantova, e che ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club professionistici. La presenza ingombrante di Gliozzi, unita a quella di Leonardo Mancuso, potrebbe infatti rappresentare un problema per il centravanti italiano di origine ghanese. Ma quale potrebbe essere la sua futura destinazione?
I numeri di questo campionato
Punta centrale, classe 1991, nato a Bussolengo da genitori ghanesi. Cresciuto calcisticamente nel Triveneto, il calciatore ha militato alla Virtus Verona, alla Triestina e al Pordenone prima di approdare al Mantova nell’agosto del 2022 e diventarne oggi capitano. Destro naturale, all’occorrenza può essere impiegato come ala sulle fasce o come seconda punta in un attacco a due, grazie a una notevole accelerazione palla al piede.
Con i suoi 4 gol e un assist nelle 30 partite disputate quest’anno in regular season, Mensah ha dato il proprio
contributo alla squadra come quando fu tra gli artefici della promozione in Serie B nell’annata 2023/2024. All’epoca, in un Mantova guidato dal dt Botturi e da mister Possanzini, il numero 7 risultò fondamentale per gli equilibri tattici e le manovre offensive della squadra: 37 partite disputate, 5 gol e 7 assist a riassumere una stagione incredibile. Con un contratto in scadenza a giugno del 2027, il valore di mercato del giocatore è adesso stimato attorno ai 150 mila euro.
Le squadre interessate al calciatore
Quale maglia indosserà il calciatore il prossimo anno? Tantissimi gli interessi per la punta, come anticipato, soprattutto proveniente dalla Serie C, con Reggiana e Cittadella che starebbero seguendo da molto vicino lo sviluppo della questione societaria e di calciomercato. Come riportato da “La Voce di Mantova”, però, tra i club in pole ci sarebbero anche il Padova e la Virtus Entella sempre a caccia di rinforzi.
“In futuro mi vedo ancora a Mantova, se la società mi vorrà. Ho ancora un anno di contratto e qui mi sento a casa. L’Aciemme ormai fa parte di me. Sono veronese e l’anno prossimo ci sarà il derby col Verona: spero di giocare quella partita e vincerla magari segnando”, aveva detto pubblicamente il calciatore a maggio di quest’anno. Parole che riflettono pienamente l’amore coltivato in questi anni verso i biancorossi, anche se – probabilmente – il mercato lo porterà lontano dalle nebbie e i laghi di dantesca memoria.