Mentana demolisce ultrà Inter, è polemica sui social

Tifoso dell’Inter sì, cieco e fanatico no. Enrico Mentana prende le distanze dalla curva Nord nerazzura dopo il duro comunicato contro Conte emesso in mattinata. Il direttore del Tg7 scrive il suo pensiero al riguardo sul suo profilo Facebook e non usa toni morbidi per condannare aspramente le parole dei tifosi e per chiedere in sostanza un’epurazione degli stadi dalla parte bacata del tifo. Una presa di posizione diretta e inconfutabile che ha scatenato una polemica bollente sul web.

LA LETTERA – Mentana scrive: “Ho appena letto un farneticante comunicato della “curva nord” dell’Inter sull’arrivo del nuovo tecnico Conte. Oltre al resto – già di per sé allucinante- c’è una lunga tirata sui trascorsi giudiziari di Conte. Scritta da chi si è macchiato di reati sportivi e penali a ogni stagione, e pochi mesi fa ha orchestrato l’agguato contro i tifosi avversari prima di Inter-Napoli, e ne ha fatte di cotte e di crude, anche con cori indegni nei confronti di chiunque, giocatore nerazzurro o di altre squadre, non gli andasse a genio o non gli avesse baciato la pantofola. La gran parte dei gruppi ultras è così, ma del “mal comune” non so che farmene, e spero che la società e tutta la Lega di Serie A intraprendano una volta per tutte un’operazione di liberazione degli stadi, senza paura”.

LE REAZIONI – La stragrande maggioranza dei follower difende i tifosi ed attacca Mentana: “Totalmente in disaccordo stavolta direttore. Dovreste studiarlo un po’ meglio questo “fenomeno ultras” perché siete rimasti arretrati e fuori dalla realtà. Se al calcio italiano togliete gli ultras non rimane niente di niente” o anche: “Se non fosse per gli ultras, il calcio sarebbe un palcoscenico vuoto, freddo e impersonale. Ad oggi, le curve, pur con le loro debolezze, rimangono l’ultimo spazio libero e aggregativo in una società pavida, appiattita”. A difesa degli ultras tifosi di tutti i club: “Non sono d’accordo. Il fenomeno Ultras è sentimento, aggregazione, coesione, voglia di andare “oltre” come suggerisce il nome stesso. Gli Ultras fanno comodo alle società esattamente nella stessa misura per la quale le tengono “in scacco”. Infine c’è chi condivide appieno cosa ha spinto la Curva Nord a scrivere quel comunicato: “Conte ha condiviso lo “stile juve” e ha rappresentato la juventinitá in tutto il suo marciume; dal doping, allo scudetto rubato all’Inter” e anche: “Beh è più dignitoso il comunicato della Nord che andare ad allenare chi ti ha insultato per oltre 20 anni…almeno la curva è rimasta coerente”.

SPORTEVAI | 31-05-2019 14:17