"Si svilupperanno mille polemiche, e solo per il big match. Ma siamo in una situazione senza precedenti. Giusto o sbagliato che sia, l'Inter ora si ritroverà a giocare le ultime 5 partite di campionato in 15 giorni: il 10 maggio Inter-Genoa il 13 Juve-inter, il 17 Inter-Napoli, il 20 Inter-Sampdoria e il 24 Atalanta-Inter".

A scriverlo è stato il giornalista e tifoso nerazzurro Enrico Mentana.

SPORTAL.IT | 29-02-2020 12:54