Mentana: W Inter anche se il Principe si trasforma in Ranocchia

Pazza Inter, amala. Ed Enrico Mentana, direttore di La7, la ama nonostante tutto. Nonostante i dolori e le delusioni. Il giornalista, dichiarato tifoso nerazzurro da sempre, affida due riflessioni su Instagram dopo il ko di ieri a Cagliari e scrive: “Tifo per una squadra-orso, che ogni anno puntualmente va in letargo per tutto l’inverno. Tifo per un club che ha scelto di farsi del male da solo (diciamola così) per far dispetto alla moglie. Del centravanti”. Tifo per una squadra da favola in cui al centro dell’attacco dopo nove anni il Principe si è trasformato in Ranocchia. Tifo per una squadra che quando gioca in casa ha sempre lo stadio pieno, perchè siamo fatti così”.

PARAGONI POLITICI – Un’analisi condivisa da molti follower: “Stiamo soffrendo davvero, è difficile essere interisti ma dobbiamo crederci fino alla fine!!” o anche: “Siamo l’anti di noi stessi…È come un candidato alle elezioni…in campagna elettorale promette proclama tutto è di più..poi arriva su quella poltrona affonda su di essa nel nulla assoluto” oppure: “Tifiamo per una squadra che se tutto va bene si giocherà il 4 posto all’ ultima di campionato. Se non soffriamo non c’è gusto”.

CONTRO MAURITO – C’è chi però non condanna la scelta di lasciar fuori Icardi: “Direttore non credo che con Icardi in campo sarebbe cambiato qualcosa, avremmo perso comunque perché la squadra era stanca, nel primo tempo non correvano!” o anche: “Secondo lei un club deve accettare offese e frecciate senza reagire. E il suo ex-capitano non ha fatto nulla per smentire, tutto normale e corretto? Mah, se ragiona così siamo messi bene Se tu metti un incompetente a dirigere una squadra di mediocri, non puoi che avere questi risultati. Il Cagliari ci triplicava, sembrava giocassero in 18, correvano il doppio”. Infine un consiglio da un tifoso non interista: “Non se la prenda troppo, direttore. D’altra parte se Spalletti spiega ai giocatori come devono giocare con la stessa “chiarezza” con cui risponde alle domande, state facendo praticamente un miracolo”.

SPORTEVAI | 02-03-2019 10:57