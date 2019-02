Meo Sacchetti crea il dibattito tra i brindisini

Prima ancora che Brindisi scendesse in campo con Sassari per la seconda semifinale di Coppa Italia i social erano già in ebollizione.

Oggetto di numerosi dibattiti, soprattutto sulle pagine e nei gruppi dei tifosi della formazione pugliese, la frase di Meo Sacchetti, coach della Vanoli prima finalista, che aveva detto di preferire i sardi in finale. "Se devo scegliere dico Sassari, perché in ogni caso entrambi arriveremmo alla terza Coppa Italia. Sono stato anche a Brindisi, ma a Sassari mi legano ricordi diversi" aveva affermato, non venendo peraltro accontentato dagli uomini di Vitucci.

Una frase che a molti brindisini non è andata giù, mentre altri hanno detto di comprendere le parole del navigato allenatore.

SPORTAL.IT | 17-02-2019 11:10