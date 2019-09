Meo Sacchetti: "E' un livello che non ci appartiene"

Meo Sacchetti alla Gazzetta dello Sport fa alcune considerazioni sul Mondiale di basket in Cina: "Non mi aspettavo un livello fisico così alto e che fosse tanti determinante.Questo è un livello che non ci appartiene e quindi bisogna migliorare. Giocare bene nel campionato italiano non basta, bisogna essere competitivi a livello internazionale, magari andando a confrontarsi con i migliori".

"E quelli che giocano in Serie A, certo, devono essere utilizzati, ma devono anche cominciare a mettere difficoltà gli allenatori reclamando più spazio con i fatti. Bisogna che i nostri ragazzi comincino a lavorare molto di più", continua il ct degli Azzurri eliminati dalla Spagna alcuni giorni fa.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 12:15