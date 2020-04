Meo Sacchetti lancia il "Club Italia"

Il coach della Vanoli Cremona Meo Sacchetti illustra la proposta del 'Club Italia' ai microfoni di Repubblica: "E' un'idea, promossa dal nostro responsabile dello scouting Gianmaria Vacirca. Ne abbiamo parlato, è un'idea interessante che si innesta su una necessità che sarà di tutte le medio piccole: provare a sopravvivere".

"La nostra idea è allevare giocatori italiani e farli giocare. Il problema sarà trovarli, ma negli anni abbiamo dimostrato prima con Ricci, poi con Ruzzier e Akele, di avere le caratteristiche, come piazza, per portare avanti un discorso del genere. I vantaggi per la Nazionale sarebbero ovvi, anche se per formare giocatori da nazionale ci vuole molto tempo", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 09:27