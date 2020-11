Meo Sacchetti perde subito un pezzo

Una brutta notizia per la Nazionale di coach Sacchetti a poche ore dall’inizio del raduno di Roma in vista della “bolla” di Tallinn. Paolo Banchero non potrà aggregarsi alla squadra come inizialmente previsto a causa di un leggero stato febbrile accusato da uno dei membri della sua famiglia.

Considerando il delicatissimo momento dovuto alla pandemia da COVID-19, lo staff medico sanitario Azzurro ha preferito salvaguardare la salute di Paolo e del resto del gruppo decidendo di non far partire il ragazzo alla volta dell’Italia.

“Mi dispiace davvero non poterci essere – ha detto Paolo Banchero – e non vedo l’ora di avere una nuova opportunità per vestire la Maglia Azzurra. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra per le partite in Estonia”. Al suo posto, il CT Meo Sacchetti ha convocato Leonardo Totè, lungo della Fortitudo Bologna.

OMNISPORT | 23-11-2020 10:31