Mercato Atalanta: super offerta dall'MLS per il Papu Gomez

Il futuro del Papu Gomez potrebbe essere negli Stati Uniti, nello specifico all’FC Cincinnati Club, formazione che milita nell’MLS. Da notare che l’attuale allenatore dei biancoarancioazzurri è Stam, ex difensore del Milan.

L’FC Cincinnati Club sarebbe pronto a tutto per avere l’argentino. Sul tavolo ci sarebbe una proposta di sette milioni di euro all’Atalanta per il cartellino e un contratto monster per il Papu Gomez (che avrebbe anche introiti dalla vendita dei suoi diritti d’immagine).

OMNISPORT | 22-01-2021 09:53