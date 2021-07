Tempo di scelte per Belotti. Reduce dal successo ad Euro 2020, l’attaccante è in scadenza di contratto con il Torino (al termine della prossima stagione). Al rientro delle vacanze, dovrà prendere la sua decisione per il futuro.

Il Torino, come confermato dal patron Cairo, gli ha fatto una proposta di rinnovo importante. Tuttavia, ci sarebbero diversi club sulle sue tracce, in particolare la Roma di Mourinho e alcuni club stranieri.

OMNISPORT | 28-07-2021 06:26