Mercato Benevento, un ex Milan a centrocampo

Il Benevento leader della serie B è alla ricerca di occasioni da qui alle prossime settimane per rinforzare il centrocampo. La suggestione degli ultimi giorni si chiama Mathieu Flamini: il centrocampista francese secondo seriebnews.com potrebbe finire presto nel mirino degli Stregoni.

Flamini si è svincolato in estate dopo l'ultima esperienza al Getafe, e in Campania potrebbe ritrovare Filippo Inzaghi, con cui è stato compagno di squadra per 4 anni al Milan. Il rapporto tra i due è ottimo e potrebbe essere un fattore per il ritorno del giocatore in Italia.

SPORTAL.IT | 06-11-2019 11:42