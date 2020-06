Mercato: Boga stupisce tutti sul futuro, le big alla finestra

Ai microfoni di RMC Jeremie Boga ha stupito tutti sul suo futuro: "Ho visto molti nomi di grandi club italiani, sì. Questo è lusinghiero. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Per ora sono a Sassuolo e mi sto concentrando sul finale di stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa succederà l’anno prossimo".

Accostato soprattutto alla Juventus, l'attaccante ex Chelsea sembrava però destinato a rimanere in neroverde dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato Carnevali alla Gazzetta dello Sport: "E’ richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno".

Boga ha poi continuato: "E' un sogno per tutti i bambini giocare in Champions League o Europa League, tutte queste grandi competizioni europee. Ce l'ho nella mia testa, è un obiettivo per il futuro".

"Quali campionati mi piacciono? Spagna e Italia perché sono campionati nei quali l’attacco ha una certa importanza. Anche se il campionato italiano è difensivista sta crescendo sempre di più e diverse squadre cercano di creare gioco: qui è dove sono riuscito ad impormi meglio".

Recentemente il suo procuratore si è espresso così: "Se dirà addio al Sassuolo a fine anno? Bisognerà parlare col club, altro non so. Sarebbe impossibile dire 'Sì resta in Serie A anche l’anno prossimo', magari domani arrivano delle grandi offerte da Spagna, Germania o Francia e decide di accettarle".

"Quello che posso dire è che Jeremie vorrebbe restare in Italia, perché ormai conosce il vostro calcio, gli piace l’atmosfera che si respira, ma vedremo cosa riserverà il futuro. Ad oggi non posso garantire che resterà al 100% in Serie A".

Nella sessione invernale di mercato è stato il Napoli ad avvicinarsi maggiormente al giocatore: "Col Napoli ho parlato a dicembre, ma i colloqui si sono fermati lì. Jeremie sarebbe entusiasta, il suo obiettivo è quello di arrivare in una società di prima fascia".

