Mercato, Bucchioni fa sognare i tifosi di Inter e Juventus

Meno sette al ritorno in campo, ma è sempre tempo di mercato. Le trattative vanno avanti a ritmo sostenuto, tra telefonate, videochiamate e messaggini, e a fare il punto della situazione ci pensa Enzo Bucchioni con il suo editoriale su Tuttomercatoweb.

Bucchioni e le novità su Lautaro

Il direttore si sofferma, in particolare, sulle mosse di Inter e Juventus. L’approdo al Chelsea di Timo Werner, nello specifico, apre nuovi scenari. “Non soltanto per questo, la vicenda Lautaro-Barcellona è congelata. Le certezze in questa storia sono, da una parte che i Blaugrana hanno già raggiunto un accordo con il giocatore sulle base di 12 milioni netti a stagione, dall’altra che l’Inter non ha alcuna intenzione di vendere l’argentino che ha una clausola da 111 milioni valida fino al sette luglio”. Con due riflessioni: “Credo che a questo punto sarà difficile da una parte dire a Messi che la sua spalla ideale tante volte richiesta non verrà più e dall’altra costringere Lautaro a rimanere a Milano lontano da Messi a guadagnare cifre di gran lunga inferiori”.

Le mosse di mercato dell’Inter

Quindi le novità in entrata: “In attesa degli eventi, l’Inter su una nuova punta sta lavorando e l’obiettivo resta Cavani. La distanza sulla cifra proposta rispetto alla richiesta di 10 milioni netti è ancora alta, ma gli intermediari sono al lavoro e s‘è capito che l’uruguagio in Italia torna volentieri”. E la cessione di Icardi al Psg consente di puntare altri due grandi obiettivi: “Due ventenni in carriera. Uno è Tonali, Cellino è abile, punta a far scattare un’asta, ma l’Inter è in vantaggio. Non pagherà i 60 milioni chiesti dal Brescia, un accordo è probabile. Anche Kumbulla è nel mirino da mesi e l’operazione si farà”.

Bucchioni e gli aggiornamenti sulla Juve

Inter e Juventus sono accomunate dall’interesse per Chiesa e, in entrambi i casi, va registrato un raffreddamento: “In questo momento – scrive il giornalista – la Juve è giunta alla conclusione che serva più uno come Zaniolo, più centrocampista, più jolly”. Ma l’obiettivo numero uno è un altro: “L‘obiettivo primario è Jorginho che Sarri vuol mettere al centro della manovra della Juve“.

Juventus, Pjanic rimane in standby

Infine, Bucchioni dà aggiornamenti sul complicato intreccio di mercato che lega Juve e Barcellona: “Pjanic, come sappiamo, è nel mirino del Barcellona, anche qui c’è l’accordo economico con il giocatore, ma lo scambio con Arthur non funziona, per il no insistente del brasiliano al trasferimento in bianconero. Non molla. E senza Pjanic al Barca non si può affondare con il Chelsea per Jorginho“.

Mercato Inter e Juve, il pensiero dei tifosi

Ma cosa ne pensano i tifosi degli aggiornamenti su Inter e Juventus? Antonio ironizza sull’affare Lautaro. “Bella la trattativa del Barcellona per Lautaro. + vogliamo la clausola. – vi diamo Firpo a 20 e 70 cash, fanno 90. + sono pochi. – allora Firpo a 30 e 70 cash, fanno 100. + eh? – ok, Firpo a 40 e 70 cash, fanno 110 ultima offerta”. Gios, dal canto suo, sogna: “L’anno prossimo l’Inter si presenta a centrocampo con Brozovic, Nainggolan, Tonali, Barella ed Eriksen..il centrocampo della Juve togli Bentancur gli pulisce le scarpe ..complimenti a Paratici“. Il tifoso bianconero Francesco ha invece le idee chiare: “Con l’eventuale approdo di Tonali all‘Inter, la cessione di Pjanic deve essere assolutamente bloccata. Non possiamo rimanere con il solo Bentancur in regia. Jorginho e Zaniolo subito”.

SPORTEVAI | 05-06-2020 11:06