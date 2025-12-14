Mercato, da Zirkzee a Icardi e Gabriel Jesus, quanti big si muovono a gennaio?

Si ricomincia con focus soprattutto sugli attaccanti. Ecco cosa bisogna attendersi dai club sempre alle prese con difficoltà economiche

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ancora pochi giorni e si darà il via alle danze. A ballare saranno in tanti, probabilmente tutti, alla ricerca di qualche ghiotta occasione possibilmente in saldo. Già, anche perché in Italia funziona così: via uno, ne arriva un altro con la moneta sonante che è diventata sempre più carente. Si cercano soprattutto bomber e la classifica marcatori di Serie A ne spiega bene il motivo. Di big sul mercato pronti a spostarsi ce ne sono diversi, anche in altri ruoli. Cerchiamo di capire cosa può accadere.

Arrivano i bomber: Zirkzee, Icardi e non solo…

Lautaro Martinez, Federico Bonazzoli, Gianluca Scamacca. Sono questi gli unici attaccanti con un rendimento realizzativo discreto in questo primo scorcio di stagione. Ma sono soprattutto i centrocampisti, da Calhanoglu a Pulisic, ad animare la fase offensiva delle squadre di vetta. Ecco perché le antenne sono dritte sui tanti bomber scontenti in giro per l’Europa. Quello buono per tutte le stagioni è Joshua Zirkzee, praticamente accostato alle italiane un giorno sì e l’altro pure da quando ha deciso di trasferirsi al Manchester United.

Al Galatasaray, invece, la stella di Maurito Icardi si è offuscata data la presenza di un elemento ingombrante come Victor Osimhen. In Premier, dall’Arsenal, è in uscita Gabriel Jesus che ha un ingaggio pesante ma che può rappresentare una soluzione per pochi mesi con la formula del prestito. Il brasiliano è chiuso dal maxi investimento dei Gunners effettuato su Gyokeres e dai vari falsi nueve lanciati da Arteta. Altro nome da valutare è quello di Niclas Füllkrug, 32 anni, del West Ham. Piace ad Allegri.

Occhio a Lucca, Gimenez e Dovbyk

Ma non necessariamente bisogna guardare all’estero per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nel Napoli va monitorata la situazione di Lorenzo Lucca, poco impiegato da Antonio Conte nonostante l’assenza prolungata di Lukaku che ora è quasi pronto al rientro. L’ex udinese vuole giocare di più, la scelta di vestirsi d’azzurro era stata presa anche in ottica Mondiale ma l’ambientamento alle pendici del Vesuvio non è stato quello atteso. Milan e Roma qualcosa in attacco faranno: in estate avevano provato ad imbastire uno scambio tra Gimenez e Dovbyk. A distanza di mesi la situazione non è cambiata. Il messicano e l’ucraino restano assolutamente in uscita.

L’Inter può programmare, Roma e Lazio fanno i conti

Per la prima volta dopo anni il sistema sembra pronto a entrare nel vivo del mercato con una certa stabilità, almeno per qualcuno. L’Inter, con i conti finalmente in ordine e senza pressioni da Oaktree, potrà programmare con calma giugno, valutando i rinnovi di cinque senatori (Acerbi, Mkhitaryan, Sommer, De Vrij e Darmian), mentre il tema Frattesi resta marginale. Altrove, però, domina ancora la logica dell’incastro: Roma e Lazio sono legate a cessioni e vincoli finanziari, Bologna e Fiorentina cercano rinforzi mirati in difesa, e in generale il mercato invernale si muoverà su occasioni e prestiti come accennato in apertura.