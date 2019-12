Mercato delle punte: tre grandi bomber chiamati a decidere

La finestra di mercato invernale è alle porte. Tanti i top club alla ricerca di rinforzi. In particolare, massima attenzione nei confronti degli attaccanti. In particolare, sono tre i bomber sotto la lenta d’ingrandimento: Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic e Olivier Giroud.

Lo svedese è stato scaricato da Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, al momento, ha altre priorità (un centrocampista). Il Milan aspetta novità con il dirigente Zorro Boban che ha evidenziato come il Diavolo stia seguendo anche altre piste.

Insomma, Re Zlatan è chiamato a prendere una decisione finale in tempi brevi. Il Milan ha fretta di capire se sarà lui l’uomo a cui affidarsi o dovrà valutare altre piste. Sullo sfondo il Monza che, attraverso Adriano Galliani, sogna il colpo del secolo.

Se il Milan non dovesse mettere le mani su Zlatan Ibrahimovic, attenzione alla pista che porta a Mario Mandzukic. Il croato, ricordato dalla curva durante il match con l’Udinese, ha tanti estimatori (anche in Inghilterra e Germania, oltre che in Italia) ma continua a non sbilanciarsi.

Pure l’Inter sarebbe interessata al bomber di proprietà della Juventus. Classe 1986, il centravanti croato potrebbe essere una valida alternativa a Romelu Lukaku. Molto dipenderà dalla volontà dello stesso Mario Mandzukic, intrigato anche dal Qatar.

Sul mercato ci sarebbe anche l’opzione Olivier Giroud. Il Chelsea, di fatto, ha deciso di non puntare più sull’attaccante francese che, a questo punto, valuterà altre soluzioni. La Serie A potrebbe essere la scelta giusta per rilanciarsi in vista di Euro 2020.

Il tempo stringe. I tre bomber, tutti con una carriera importante alle spalle, sono chiamati a fare la loro mossa e decidere dove ripartire. I club interessati hanno fretta di acquistare l’attaccante che tanto desiderano.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 10:00