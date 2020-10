Mercato, derby Inter-Milan in vista a gennaio per la difesa

La cessione di Diego Godin nelle battute finali del mercato di settembre da parte dell’Inter ha assottigliato il numero di difensori centrali di ruolo a disposizione di Antonio Conte. Di fatto il solo De Vrij è un punto fermo nel reparto, insieme ad Alessandro Bastoni. Considerando il momento difficile attraversato da Milan Skriniar, a propria volta vicino alla cessione e poi colpito dal Coronavirus, come terzo centrale il tecnico salentino è dovuto ricorrere a giocatori adattati come Aleksandar Kolarov o Danilo D’Ambrosio, ma anche Matteo Darmian, ultimo rinforzo settembrino, può ricoprire quel ruolo, anche se preferibilmente sul centrodestra.

In vista della non lontana riapertura del mercato a gennaio, allora, oltre all’agognato esterno di centrocampo, Conte potrebbe chiedere alla società uno sforzo anche per arrivare ad un altro centrale di ruolo. In tal senso la nuova pista potrebbe portare a una soluzione non troppo costosa e a un giocatore che già conosce il campionato italiano, come Nikola Maksimovic.

Il centrale serbo ex Torino ora in forza al Napoli ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e per il momento le trattative per il rinnovo procedono lentamente. Maksimovic occupa un posto chiaro nelle gerarchie di Rino Gattuso, quello di prima alternativa alla coppia titolare formata da Kalidou Koulibaly e Kostantinos Manolas, quindi il minutaggio per il serbo è elevato considerando gli impegni ravvicinati che attendono il Napoli fino a gennaio tra campionato ed Europa League.

Tuttavia le parti sono distanti per il rinnovo, perché l’entourage di Maksimovic chiede un ingaggio di 2,3 milioni, il doppio di quanto percepito attualmente dal giocatore, mentre il Napoli non vuole superare il tetto dei due milioni. La forbice non è troppo ampia, ma per il momento nessuna delle due parti pare disposta a muoversi dalle proprie posizioni. Per questo l’ipotesi di una cessione a gennaio, ultima finestra per il Napoli per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, non è affatto da scartare.

L’Inter ci pensa, Conte apprezza la duttilità del giocatore e il costo quasi azzerato del cartellino di Maksimovic alletta parecchio i nerazzurri. Ma non solo, perché anche il Milan è alla caccia di un centrale affidabile per completare il reparto alle spalle di Kjaer, Romagnoli e Duarte, in vista della probabile partenza di Musacchio. Derby in vista quindi per un giocatore che ha alle spalle oltre 150 presenze in Serie A e per il quale il Napoli, dopo un esborso di quasi 30 milioni tra prestito e riscatto dal Torino, potrebbe doversi accontentare di un modesto indennizzo per evitare lo svincolo.



OMNISPORT | 29-10-2020 17:05