Mercato: duello Juventus-Inter per un gioiello dell'Ajax

In attesa di capire quando e come la stagione in corso riprenderà, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi presto per un giocatore di grande valore che fa gola a tanti club di prima fascia. Un duello a suon di milioni di euro.

I due club italiani sarebbero, infatti, sulle tracce di Donny van de Beek, giovane stella dell’Ajax. Il centrocampista dei lanceri ha un contratto garantito con il club olandese sino al giugno del 2022 ma un suo addio al termine della stagione non è escluso.

Guido Albers, agente del centrocampista offensivo classe 1997, è stato chiaro sul futuro del suo assistito: “Cosa succederà a Donny? Nessuno lo sa in questo momento. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Non posso dire nulla per rispetto e non posso dire nulla perché alcune cose sono riservate”, le sue parole a Voetbal International.

La giovane stella dell’Ajax, nel recente passato, è stata accostata alla Juventus (farebbe comodo, dovesse partire Miralem Pjanic). Dovesse scegliere la Vecchia Signora, ritroverebbe l’ex compagno Mathijs de Ligt. Insieme, all’Ajax, hanno lasciato il segno, soprattutto durante la scorsa Champions League.

Juve ma non solo. Donny van de Beek piacerebbe molto anche all’Inter. Antonio Conte adora i giocatori duttili, in grado di svolgere più compiti in campo e Donny van de Beek è quel tipo di profilo (ha giocato anche da interno di centrocampo). Molto dipenderà dalle richieste economiche dell’Ajax.

Attenzione anche alle altre pretendenti. Il Real Madrid lo starebbe seguendo da tempo e il Manchester United, se Paul Pogba dovesse fare le valigie, si fionderebbe sul talento classe 1997 che tanto ha fatto bene con la casacca dei lanceri.

Molto probabile che, alla fine, andrà in scena una vera e propria asta. L’Ajax, come sempre, non è una società che fa sconti e per Donny van de Beek vorrebbe incassare non meno di 80/100 milioni di euro. Una cifra elevata ma i gioielli dell’Ajax costano sempre cari.

