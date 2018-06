Mercato e non solo: De Laurentiis svela il nuovo Napoli

Aurelio De Laurentiis ha svelato proprio tutto sul Napoli che verrà.

Da Ancelotti a Sarri, passando per Chiesa e Jorginho: il numero uno degli azzurri si è confessato in una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale ha praticamente anche annunciato l’arrivo di Fabian Ruiz, regista di 22 anni in forza al Betis Siviglia.

"Stiamo aspettando soltanto il suo ok, che potrebbe arrivare a momenti – la prima grande rivelazione di De Laurentiis stuzzicato sulla trattativa riguardante Fabian Ruiz -. Dove interverremmo? Prenderemo sue portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. E poi abbiamo già preso Verdi: vedrete, che da noi Simone sarà più sereno e farà grandissime cose".

Su Ancelotti ed Hamsik: “Con il mister ci sentiamo tutti i giorni e non ha mai avanzato pretese. E’ un uomo sicuro di sé, che quando serve mostra pure il pugno duro. Ha padronanza del segno del comando. Marek è stato a cena a casa mia con Venglos e mi hanno detto che sarei stato contattato da un club cinese. Non si è ancora fatto vivo nessuno. E comunque è stato lui a mettersi in questa situazione, non io a spingerlo".

Impossibile anche non parlare delle situazioni riguardanti Jorginho e Chiesa, quest’ultimo il grande sogno del presidente del Napoli: “Di Jorginho ne ho riparlato giovedì con i dirigenti del Manchester e adesso i contatti li tiene Giuntoli. Dobbiamo metterci d’accordo, ho fornito le mie indicazioni e sono andato incontro ai dirigenti inglesi. In casi del genere, se uno fa un passo indietro, l’altro ne deve fare uno avanti. Ma esistono possibilità più che concrete che a breve si arrivi a definizione. Per quanto riguarda Chiesa sono andato a pranzo con Diego Della Valle, ho offerto 50 milioni di euro e mi ha detto: non posso, è incedibile, sennò viene la rivoluzione a Firenze. Gli ho chiesto: tienimi presente se un giorno dovessi cederlo. Da Diego sono sicuro che non riceverei mai uno sgarbo, anche se capisco che tra le mille cose che fa potrebbe anche dimenticarsene".

La chiosa di De Laurentiis è su Sarri: "Non ci siamo più sentiti, non mi ha mai chiamato. Se ha chiamato il Chelsea? Mai ricevuto telefonate, anche se mi vengono annunciate dai giornali. Dovesse accadere, starei educatamente ad ascoltare, rifletterei e poi risponderei per il meglio del Napoli. Vorrei fosse chiara una cosa: questa non è una città da depredare, questa non è una società da sottovalutare".

