Mercato, Eriksen ha scelto: il danese è molto vicino alla Serie A

Svolta nella trattativa che, secondo le intenzioni dell’Inter, dovrebbe portare Christian Eriksen a vestire la maglia nerazzurra: secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il calciatore attualmente in forza agli Spurs ha manifestato la chiara intenzione di trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra.

Adesso la palla passa alle due dirigenze coinvolte: il Tottenham vuole circa 20 milioni di euro, l’Inter sta cercando di limare la richiesta del club londinese cercando di investire maggiormente nel contratto del calciatore, al cui agente è stata formulata un’offerta fino al 2024 da 7,5 milioni netti a stagione.

Talento precoce, che l’Ajax prelevò dall’Odense Bk nel 2008, Eriksen ha vinto tre volte la Eredivisie e una volta la Coppa dei Paesi Bassi, passando al Tottenham al termine della sessione estiva di mercato del 2013.

Con gli Spurs ha collezionato, ad oggi, 224 presenze 51 gol in Premier League, senza vincere trofei ma avvicinandosi sia alla vittoria della Coppa di Lega (stagione 2014/15, finale persa contro il Chelsea) sia a quella in Champions League, giocando da titolare nella finale persa contro il Liverpool la scorsa stagione.

E’ anche un punto di riferimento della sua nazionale: Eriksen, infatti, ha giocato 95 volte con la maglia della Danimarca, segnando 31 gol.

Con il suo arrivo, la dirigenza dell’Inter spera di regalare ad Antonio Conte quel rinforzo con esperienza internazionale lungamente cercato dal tecnico salentino, offrendo al contempo una soluzione in più per gli schemi del reparto offensivo nerazzurro.

Se Eriksen dovesse arrivare in un brevissimo lasso di tempo, l’Inter potrebbe quindi concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato: i nerazzurri sono ancora in corsa per Vidal, Giroud e Ashley Young da inserire subito, e lottano con la Juventus per Chiesa e Tonali in prospettiva calciomercato estivo.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 15:35