La Fiorentina è già al lavoro per la prossima stagione. In primis, si deve scegliere il tecnico che prenderà il posto di Iachini. Al momento, ci sarebbero due allenatori in gioco per la panchina viola.

Il primo è noto da tempo: Gattuso, in uscita dal Napoli. Attenzione alla pista Fonseca. L’ormai ex allenatore della Roma sarebbe molto stimato dal patron Commisso. Il portoghese resterebbe volentieri in Italia.

OMNISPORT | 24-05-2021 09:42