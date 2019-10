Mercato Fiorentina, le parole di Montella su Chiesa

Vincenzo Montella alla vigilia della partita contro la Lazio ha parlato di Federico Chiesa: "Federico deve stare tranquillo, sta facendo il suo, ha potenzialità per fare meglio, ci arriverà, noi lo supporteremo in questo. Lasciamo la squadra lavorare serenamente anche perché c'è serietà".

Sul momento dei viola: "Siamo all'inizio del mio percorso, siamo in continua evoluzione, in continua conoscenza. So che abbiamo fatto le ultime 6 partite con 12 punti, subendo 4 gol, con una media da Champions, ma la Lazio è fortissima, ha questo modulo da tanti anni, ha calciatori fortissimi soprattutto in attacco. Sarà un bel test per misurarsi come livello di crescita che stiamo avendo, ci conoscono un po' di più. Saranno arrabbiati per i risultati delle ultime partite, dovremmo mettere in campo il massimo a livello tecnico ed agonistico".

SPORTAL.IT | 26-10-2019 15:19