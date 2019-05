Mercato Fiorentina, Montella avrà l'ultima parola

Le ultime stagioni fallimentari spingono la Fiorentina a cambiare metodologia sul mercato: a differenza di quanto accadeva con Stefano Pioli, sarà Vincenzo Montella ad avere l'ultima parola sui colpi da fare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Lo riporta La Repubblica. I profili di mercato dovranno avere l'approvazione non solo di Corvino ma anche del tecnico gigliati prima di muoversi nelle trattative.

E Montella ha le idee chiare: per sviluppare il suo gioco vuole un regista che dia ritmo alla squadra, un difensore in grado di impostare l'azione e un attaccante.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 10:33