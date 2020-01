Mercato Fiorentina, Pradé svela l'obiettivo

Daniele Pradé, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina, l'attaccante Patrick Cutrone, ha anche parlato dell'atteso rinforzo a centrocampo che la società vuole regalare a mister Beppe Iachini.

"Non c'è un nome o l'altro – ha dichiarato il direttore sportivo della società viola, rispondendo alle domande sul possibile arrivo di Duncan -. Il nostro obiettivo è un interno di centrocampo, ma non prenderemo un calciatore tanto per prenderlo. Dovrà arrivare anche in ottica futura: deve restare qui per più di sei mesi".

SPORTAL.IT | 16-01-2020 15:29