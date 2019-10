Mercato flop, ecco le delusioni di Juve, Inter, Milan e Napoli

È passato appena un mese e mezzo dall’inizio del campionato, si sono giocate soltanto sette partite e le varie squadre, soprattutto quelle che hanno cambiato allenatore, sono ancora alla ricerca di una precisa identità di gioco. La premessa è doverosa per chiarire come sia prematuro parlare di bidoni o di flop a metà ottobre. Se è vero però che il buongiorno si vede dal mattino, si può azzardare un primissimo bilancio sugli acquisti che dovevano rivelarsi dei “crac” e che finora non hanno regalato le soddisfazioni auspicate.

Juventus – Partiamo dalla Vecchia Signora. La campagna acquisti dei bianconeri è stata al solito roboante, condita da clamorosi ritorni (Higuain), altrettanto sorprendenti conferme di giocatori che sembravano al passo d’addio (Dybala su tutti) e dai canonici colpi a sensazione: De Ligt su tutti. Proprio l’olandese non è stato esente da critiche in questo primo scorcio di stagione. Qualche disattenzione sui gol (insolitamente tanti) incassati dai bianconeri, un’intesa da affinare con i compagni di reparto e la sensazione che l’infortunio di Chiellini abbia velocizzato troppo, per non dire forzato, il suo inserimento tra i titolarissimi. Qualche perplessità l’ha suscitata pure Demiral, ma il caso più spinoso è senza dubbio quello di Rabiot. Il francese avrebbe dovuto essere il faro del centrocampo, ha giocato appena tre spezzoni di gara e già si parla di un possibile, clamoroso addio a gennaio.

Inter – Se gli arrivi di Sensi e Barella hanno rinvigorito il centrocampo nerazzurro, quello di Godin ha puntellato la difesa di Conte che in attacco invece ha trovato gol e presenza fisica da Lukaku. Nonostante le critiche di qualche incontentabile, il centravanti belga sin qui ha ben impattato col calcio italiano. Chi invece non s’è praticamente ancora visto è Lazaro. Il centrocampista austriaco, fortissimamente voluto da Conte in estate, finora ha visto il campo soltanto per alcuni minuti del match con lo Slavia Praga. Anche per lui già si parla di un possibile divorzio alla prima finestra utile, con un volo di ritorno per Berlino già prenotato.

Milan – Restando a Milano, sponda rossonera, sono tante le delusioni e d’altronde non potrebbe essere altrimenti vista la difficile situazione che ha portato all’esonero di Giampaolo. Restando ai nuovi acquisti, ci si aspettava molto da Rebic, vicecampione mondiale in carica e reduce dall’ottima annata con l‘Eintracht: il croato, però, ha assaggiato il campo solo in due circostanze e appare spaesato. Poco impiegati pure altri due pupilli di Giampaolo, Bennacer e Krunic, anche se il secondo ha la scusante di alcuni problemi fisici risalenti al finale della scorsa stagione. Bene, invece, altri due nuovi arrivati, Theo Hernandez e Leao, di cui anzi molti invocano un maggiore utilizzo.

Napoli – Nonostante le critiche dei tifosi e di qualche opinionista per i mancati investimenti, De Laurentiis ha rinforzato gli azzurri in estate con alcuni acquisti senz’altro azzeccati. Manolas, dopo gli impacci iniziali, sta dando solidità alla difesa e ha già realizzato due gol, Di Lorenzo ha conquistato la nazionale, Llorente è diventato un beniamino del San Paolo, anche Elmas ha regalato impressioni positive. Lozano, invece, dopo l’ottimo esordio – con gol – in casa della Juventus, sembra ancora un pesce fuor d’acqua. L’acquisto più costoso della storia del Napoli (42 milioni di euro) è stato impiegato da attaccante pure, da esterno a sinistra e anche a destra nel tridente, ma fin qui non ha incantato. Si riprenderà e mostrerà le sue indubbie qualità oppure avranno ragione i pessimisti?

SPORTEVAI | 12-10-2019 12:07