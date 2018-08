Mercato: gli ultimi colpi scuotono l'Europa

Tra poche ore si chiuderà ufficialmente il calciomercato in Europa.

La Serie A ha dovuto dire addio ad alcuni giocatori durante il mercato in uscita: Kevin Strootman è volato in Francia da Rudi Garcia, Adem Ljajic ha accettato la proposta del Besiktas mentre Yannis Karamoh firmerà per il Bordeaux. Anche il Sassuolo protagonista con due cessioni in prestito: Gianluca Scamacca e Alessandro Tripaldelli vanno al Pec Zwolle, squadra che milita nell’Eredivisie.

Come in Italia con la “questione Zaza” tra Sampdoria e Torino, non sono mancate le sorprese anche negli ultimi giorni di mercato degli altri Paesi. Soprattutto in Spagna: il Real Betis aveva praticamente chiuso per Rafinha ma il Barcellona ha deciso di rifiutare l’ultima proposta, un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il club del presidente Angel Hero non ha però perso tempo e ha chiuso per Giovani Lo Celso del Paris Saint Germain. Il Siviglia ha poi ufficializzato l’arrivo di Quincy Promes dallo Spartak Mosca, giocatore a lungo inseguito in estate da Milan e Roma.

Un altro importante colpo lo ha messo a segno il Werder Brema ingaggiando Nuri Sahin, centrocampista turco che ha da poco rescisso il contratto con il Borussia Dortmund. Sempre in Bundesliga, il Friburgo ha acquistato Roland Sallai, vecchia conoscenza del pubblico italiano per aver vestito la maglia del Palermo. L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario della Lazio in Europa League, ha preso in prestito Kevin Trapp.

Chiudiamo con la Ligue 1. Il Nantes ha ufficializzato l’acquisto di Charles Traorè, terzino sinistro preso dal Troyes per soli 500mila euro. L’Amiens sogna Ganso, ma il trequartista brasiliano ha un contratto fino al 2021 con il Siviglia che sembra intenzionato a rispettare. Il Paris Saint Germain di Buffon, infine, ha messo a segno due colpi importanti: Choupo-Moting e Juan Bernat.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 31-08-2018 18:20