Mercato, il Milan fa sul serio: contatti avviati col Real Madrid

Il Milan vola in campionato e in Europa League grazie ai gol di Zlatan Ibrahimovic, ma anche al lavoro di Stefano Pioli, agevolato dalle mosse di mercato compiute a settembre dalla dirigenza.

Nella rosa rossonera sono arrivati giocatori giovani, ma di valore, che hanno allungato la rosa a disposizione del tecnico emiliano, permettendo le giuste rotazioni.

Uno dei talenti capaci di mettersi maggiormente in luce è stato Brahim Diaz, già autore di tre reti nei pochi minuti giocati, in campionato contro il Crotone e in Europa League contro Celtic e Sparta Praga.

Un bel biglietto da visita per un giocatore arrivato con ottime credenziali dal Real Madrid, dove era approdato nel gennaio 2019, proveniente dal Manchester City, trovando però poco spazio con appena 20 presenze in una stagione e mezza.

In Spagna però credono nelle potenzialità del giocatore, al punto da averlo ceduto al Milan solo con la formula del prestito secco, senza concedere ai rossoneri il diritto di riscatto.

La dirigenza rossonera punta però a confermare Diaz anche nella prossima stagione e per questo si punta a fissare un appuntamento con il Real per discutere la situazione.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nelle prossime settimane la squadra mercato del Milan proporrà ai castigliani l’introduzione di un’opzione di acquisto nel contratto del trequartista di origini marocchine.

Due le soluzioni che il Milan sta studiando: rinnovo del prestito con l’inserimento di un diritto di riscatto e di un eventuale controriscatto a favore degli spagnoli o acquisto a titolo definitivo, ma quest’ultima opzione bisognerà presumibilmente scontarsi con l’opposizione del Real, che valuta il cartellino di Diaz attorno ai 25 milioni.

Il giocatore ha già espresso la propria volontà, quella di continuare a giocare nel Milan, magari nella stagione del ritorno in Champions League.



05-11-2020