Mercato: in Italia un giovedì di fuoco

Se c'è un club che può movimentare il mercato è il Chelsea. E questo giovedì può essere davvero di fuoco.

E' attesa in Italia Marina Granovskaia: è il braccio destro di Roman Abramovich. La società londinese è pronta a intavolare una serie di trattative. Con la Juventus, per esempio: sul piatto ci sono i cartellini di Daniele Rugani e di Gonzalo Higuain. La donna è un osso duro, difficile vada incontro subito ai bianconeri, che sono disposti a cedere entrambi i giocatori, ma di certo non a regalarli: in programma un bel braccio di ferro, l’ipotesi di inserimento di David Luiz assai difficilmente verrà presa in considerazione da Marotta e Paratici.

Al Chelsea, poi, piace Pepe Reina, che ha già lavorato a lungo a Napoli con Maurizio Sarri: oggi il Milan presenta ufficialmente il suo nuovo direttore tecnico, Leonardo. Marina parlerà con lui dello spagnolo, la cui parentesi rossonera potrebbe rivelarsi veramente breve.

Davide Torchia, agente di Rugani, ha intanto parlato del futuro del suo assistito a Radio Sportiva. Ecco le sue parole: "L'interesse del Chelsea c'è, ma al di là delle cifre è presente anche una questione tecnica. Né la Juventus, né il giocatore hanno mai detto di volere la cessione. Per il momento è tranquillo e contento, è in ritiro e pensa alla Juventus". Chiusura sulla doppia trattativa con i Blues per Higuain: "L'operazione è slegata. Ogni trattativa ha un costo e modalità diverse".

Secondo quanto riporta Sport, Miralem Pjanic potrebbe tra l’altro davvero diventare un nuovo giocatore del Barcellona.

Il bosniaco considererebbe il suo ciclo alla Juventus concluso e avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto offerto dal club bianconero. Dalla Spagna sono certi che il club blaugrana stia trattando il giocatore, il quale aspetta solamente i catalani preferiti anche al Manchester City.

Agnelli, tuttavia, non ha intenzione di cederlo facilmente e per il suo cartellino chiede 100 milioni di euro. Un giovedì di fuoco anche su questo fronte, comunque: anche il Chelsea potrebbe farsi avanti.

SPORTAL.IT | 26-07-2018 11:05