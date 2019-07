Mercato: incrocio sull'asse Roma-Milano

Non soltanto obiettivi in comune di mercato tra Milan e Roma, che stanno cercando di assicurarsi Jordan Veretout, su cui è peraltro sempre vigile il Napoli e che a Firenze sta vivendo ore assai tribolate. Stando alle ultime indiscrezioni la società giallorossa starebbe seriamente pensando di fare un'offerta ai rossoneri per Suso.

Lo spagnolo, reduce da un'annata nettamente inferiore alle attese, potrebbe rilanciarsi alla corte di Paulo Fonseca, nuovo timoniere dei capitolini, che l’hanno scelto per il dopo Di Francesco, sostituito a stagione in corso dal traghettatore Claudio Ranieri.

Per il Milan l’andaluso potrebbe diventare una pedina di scambio per arrivare a Patrik Schick, che a Roma non ha mai convinto e che però in rossonero ritroverebbe Marco Giampaolo, nuovo allenatore dei meneghini ma soprattutto già suo mentore ai tempi della comune esperienza vissuta alla Sampdoria.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la trattativa è un'idea della Roma, che nel frattempo sta cercando di vestire di giallorosso anche Gonzalo Higuain, attaccante tornato alla Juventus (dopo il prestito prima al Milan e poi al Chelsea), e Mariano Diaz, che la stampa spagnola vuole lontano dal Real Madrid nella prossima stagione.

La Roma conferma quindi di essere decisamente attiva sul mercato, sia in entrata sia in uscita: ne è testimonianza anche l'arrivo di Pau Lopez, che difenderà nella prossima stagione la porta dei giallorossi.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 16:09