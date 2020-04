Mercato Inter: 130 milioni dai prestiti per un grande colpo

L’Inter è attiva su più fronti. da un lato, Antonio Conte sta per riavere a disposizione i suoi giocatori in previsione di una possibile ripartenza della stagione. Dall’altra, il duo Marotta-Ausilio è al lavoro per capire come migliorare la rosa della squadra in vista della prossima stagione.

Dopo l’annuncio di Leo Messi (ha definito “fake news” la notizia di un suo possibile sbarco all’Inter), i tifosi nerazzurri sono in attesa di capire quali siano le strategie di mercato del club. In primis, ci si concentrerà sui tanti giocatori in prestito, provando a farli riscattare tutti.

Il primo nodo da sciogliere è quello di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter sta facendo bene al PSG e non è escluso che i parigini lo riscattano (70 milioni di euro). Si continua anche a parlare di Juventus e, ultimamente, di Milan. Insomma, Maurito, all’Inter, non dovrebbe tornare.

Secondo quanto riferito dalla Bild, anche Ivan Perisic dovrebbe essere riscattato. Il Bayern Monaco pare deciso a trattenere il croato, anche se vorrebbe uno sconto su quanto pattuito al momento del prestito per il riscatto (20 milioni di euro). La fumata bianca non dovrebbe essere un problema.

L’Inter si augura che anche Joao Mario e Valentino Lazaro vengano riscattati, rispettivamente, dalla Lokomotiv Mosca e dal Newcastle. Sarebbero circa 40 milioni di euro in più nelle casse del club nerazzurro. In totale, ci sarebbero ben 130 milioni potenziali da reinvestire sul mercato.

Soldi che il duo Marotta/Ausilio impiegherebbero per acquistare un top player. Il sogno, nonostante tutto, resta il colpo del secolo, ovvero Leo Messi ma ci sarebbero altri candidati decisamente interessanti e che farebbero la felicità di Antonio Conte.

Tra questi, attenzione al ritorno di fiamma per Sergej Milinkovic-Savic, giocatore molto stimato da Antonio Conte. Se invece si preferirà puntare su più elementi, i nomi di Arturo Vidal e Luka Modric sono sempre presenti nei pensieri della società nerazzurra.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 08:34