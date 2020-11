Mercato Inter, accelerata per il difensore: nuova trattativa

Non c’è solo Arkadiusz Milik sul tavolo della trattativa fra l’Inter e il Napoli. I nerazzurri, infatti, stanno cercando un difensore e hanno puntato gli occhi su un altro calciatore in scadenza con il club partenopeo, il centrale 28enne Nikola Maksimovic.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la trattativa per il rinnovo del difensore serbo con la società campana, che lo prelevò dal Torino nel 2016, è destinata ad un nulla di fatto a causa della distanza fra la richiesta dell’entourage del calciatore (2,5 milioni di euro netti come stipendio annuo) e l’offerta della dirigenza azzurra (1,2 milioni).

L’Inter, quindi, ha mostrato interesse per il centrale ma molto dipenderà dal destino di Milan Skriniar: se lo slovacco dovesse lasciare la Milano nerazzurra per trasferirsi in Premier League (il Tottenham di Josè Mourinho lo segue ormai da mesi), i nerazzurri potrebbero avanzare un’offerta economica per Maksimovic già per il mercato di gennaio.

Diverso il discorso in caso di permanenza di Skriniar all’interno della rosa guidata dal tecnico Antonio Conte: a quel punto, infatti, la dirigenza interista potrebbe cercare di prendere Maksimovic a parametro zero a fine stagione, se non dovesse arrivare il rinnovo con il Napoli. Non si tratta di un braccio di ferro (come invece accaduto tra la dirigenza partenopea e Milik), ma è tutt’altro che scontato che si giunga ad un accordo in tempo utile.

Sul fronte Milik, invece, non ci sono novità ulteriori rispetto a quanto riportato dai media nella giornata di mercoledì: resta in piedi l’ipotesi scambio a gennaio, con Vecino prima scelta. Possibile anche che i nerazzurri possano ‘abbuonare’, in cambio di Milik, i 25 milioni di euro che il Napoli dovrà all’Inter a fine stagione per il riscatto obbligatorio di Politano.

OMNISPORT | 19-11-2020 12:04